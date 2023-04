Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: quasi mille arrivi nel giorno di Pasqua, hotspot al collasso (Di domenica 9 aprile 2023) Leggi Anche Migranti, salvati i 32 bloccati sull'isola di Lampione - Ong: 500 persone in pericolo nel Mediterraneo centrale Leggi Anche Migranti, un altro naufragio in Tunisia: 35 i morti in mare I ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 aprile 2023) Leggi Anche, salvati i 32 bloccati sull'isola di Lampione - Ong: 500 persone in pericolo nel Mediterraneo centrale Leggi Anche, un altro naufragio in Tunisia: 35 i morti in mare I ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Migranti, 35 morti al largo di Lampedusa. I soccorritori: “Ci sono anche 18 dispersi”. Ripresi gli sbarchi verso l’… - ContiamoNon : RT @Massimo65755300: 'Irregolarità negli appartamenti dei migranti'. Nuovi guai per le coop della famiglia Soumahoro - Luigidefilippi5 : RT @Massimo65755300: 'Irregolarità negli appartamenti dei migranti'. Nuovi guai per le coop della famiglia Soumahoro - CedroneBruno : RT @Massimo65755300: 'Irregolarità negli appartamenti dei migranti'. Nuovi guai per le coop della famiglia Soumahoro - OssaniAnna : RT @LaStampa: Migranti, 35 morti al largo di Lampedusa. I soccorritori: “Ci sono anche 18 dispersi”. Ripresi gli sbarchi verso l’isola: son… -