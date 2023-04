Migranti, nave Ong soccorre 22 naufraghi, ma ci sono 18 dispersi (Di domenica 9 aprile 2023) Non c'è tregua nemmeno a Pasqua per partenze dei Migranti dal Nord Africa così come per i naufragi. La nave della Ong tedesca Resqship ha effettuato un salvataggio nel Mediterraneo centrale di 22 ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 9 aprile 2023) Non c'è tregua nemmeno a Pasqua per partenze deidal Nord Africa così come per i naufragi. Ladella Ong tedesca Resqship ha effettuato un salvataggio nel Mediterraneo centrale di 22 ...

