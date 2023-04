Migranti, Alarm Phone: in pericolo barca con 400 persone a bordo (Di domenica 9 aprile 2023) "Nella notte abbiamo ricevuto una chiamata da una barca in pericolo partita da #Tobruk, #Libia". Lancia questo allarme Alarm Phone, la piattaforma indipendente che raccoglie sos lanciati dai Migranti in mare. "Abbiamo informato le autorità, ma nessuna perazione di salvataggio è stata confermata" aggiungono da Alarm Phone, che scrive infine, lanciando un appello alle autorità: "Non mettete a rischio 400 vite: soccorrete subito". Leggi su tg24.sky (Di domenica 9 aprile 2023) "Nella notte abbiamo ricevuto una chiamata da unainpartita da #Tobruk, #Libia". Lancia questo allarme, la piattaforma indipendente che raccoglie sos lanciati daiin mare. "Abbiamo informato le autorità, ma nessuna perazione di salvataggio è stata confermata" aggiungono da, che scrive infine, lanciando un appello alle autorità: "Non mettete a rischio 400 vite: soccorrete subito".

