Migranti, a Lampedusa quasi 1000 arrivi in 24 ore. Equipaggio Ong: "Ci sono dispersi" (Di domenica 9 aprile 2023) Nuova ondata di sbarchi di Migranti a Lampedusa, nelle ultime 24 ore: sull'hotspot dell'isola al momento si trovano 1.847 persone, a fronte di una capienza nominale di 400 posti. Nelle ultime 24 ore nel porto dell'isola sono giunte 974 persone, su 26 diverse imbarcazioni, soccorse da Guardia costiera e Guardia di finanza (LO SPECIALE Migranti DI SKY TG24). Intanto, i cadaveri di due Migranti sono stati sbarcati - sempre a Lampedusa - dalla nave della Ong Resqship. "Dopo un'ora di soccorsi ininterrotti, il nostro Equipaggio - scrivono su Twitter - ha trovato circa 25 persone in acqua che erano lì già da circa 2 ore. L'Equipaggio è riuscito a recuperare 22 sopravvissuti e 2 deceduti". E diversi Migranti - 18 secondo ...

