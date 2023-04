Migranti, a Lampedusa oltre 600 arrivi in 24 ore. Più di 1000 persone nell'hotspot (Di domenica 9 aprile 2023) Nuova ondata di sbarchi di Migranti a Lampedusa, nelle ultime 24 ore: sull’hotspot dell’isola al momento si trovano 1.204 persone, a fronte di una capienza nominale di 400 posti. Da ieri mattina a oggi nel porto dell'isola sono giunte oltre 600 persone, su oltre 20 diverse piccole imbarcazioni, soccorse da Guardia costiera e Guardia di finanza (LO SPECIALE Migranti DI SKY TG24). Leggi su tg24.sky (Di domenica 9 aprile 2023) Nuova ondata di sbarchi die ultime 24 ore: sull’dell’isola al momento si trovano 1.204, a fronte di una capienza nominale di 400 posti. Da ieri mattina a oggi nel porto dell'isola sono giunte600, su20 diverse piccole imbarcazioni, soccorse da Guardia costiera e Guardia di finanza (LO SPECIALEDI SKY TG24).

