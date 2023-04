Migranti | 35 morti al largo di Lampedusa I soccorritori | “Ci sono anche 18 dispersi” Bloccate altre cinque barche con 180 persone Ripresi gli sbarchi verso l’isola | sono 741 i nuovi arrivi

(Di domenica 9 aprile 2023) La Ong Resqship che ha tratto in salvo 22e recuperato due cadaveri: cialtriin mare dopo il naufragio dell'imbarcazione su cui viaggiavano

'Il nostro equipaggio è riuscito a recuperare 22 sopravvissuti e 2' riferisce l'Ong Resqship sottolineando che 'circa 20 persone sono annegate, secondo i sopravvissuti'. 'Dopo ore di operazioni ...Leggi Anche, salvati i 32 bloccati sull'isola di Lampione - Ong: 500 persone in pericolo nel Mediterraneo centrale Leggi Anche, un altro naufragio in Tunisia: 35 iin mare I soccorsi I soccorsi in area Sar sono stati eseguiti da motovedette della Guardia costiera, delle Fiamme Gialle e dell'assetto Frontex. Gli ..."Il nostro equipaggio è riuscito a recuperare 22 sopravvissuti e 2" riferisce l'Ong Resqship sottolineando che "circa 20 persone sono annegate, secondo i sopravvissuti". "Dopo ore di ...

A Lampedusa si sono registrati 20 sbarchi, per un totale di 741 migranti, nelle ultime 24 ore. I soccorsi sono iniziati sabato e sono andati avanti, a opera di guardia di finanza, Capitaneria e assett ...(Adnkronos) – Non si fermano i viaggi della speranza. “Seabird2 ha avvistato il peschereccio con circa 400 persone a bordo e contattato due navi mercantili nelle vicinanze” twitta l’Ong Sea Watch. “Un ...