Migranti, 35 morti al largo della Tunisia. A Lampedusa 679 arrivi in 17 sbarchi. «Ci sono anche 18 dispersi» (Di domenica 9 aprile 2023) L’ennesimo naufragio sabato al largo della Tunisia dove si è inabissata un’imbarcazione con a bordo 50 persone. Nell’hotspot sull’isola ci sono sinora 1.436 ospiti. Alarm Phone segnala una chiamata da una barca in pericolo partita da Tobruk: «400 da salvare» Leggi su corriere (Di domenica 9 aprile 2023) L’ennesimo naufragio sabato aldove si è inabissata un’imbarcazione con a bordo 50 persone. Nell’hotspot sull’isola cisinora 1.436 ospiti. Alarm Phone segnala una chiamata da una barca in pericolo partita da Tobruk: «400 da salvare»

