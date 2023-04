Michela Persico | allenamento rovente | leggings illegali | non c’è spazio per immaginare FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 9 aprile 2023)fa show in palestra, la panoramica posteriore è da perdere la testa! “Cos’è quel che vedo?” PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non sembra ci si possa abituare mai alle “lezioni di fitness” di, anche l’ultima, pubblicata in una storia, non poteva riscuotere successo maggiore. Anche questa volta sono i Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.