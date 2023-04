"Mi spoglio, sotto non ho niente". Melissa Satta, raptus in diretta | Foto (Di domenica 9 aprile 2023) Melissa Satta senza freni. L'ex Velina è stata protagonista di un divertente siparietto durante Goal Deejay, il programma tra calcio e musica di Sky Sport condotto proprio da lei. Ospite della puntata il cantante Will a cui la showgirl mostra la maglia del City come regalo: "Sei di Manchester tu vero?" gli chiede mentre lui risponde: "Quella non posso neanche toccarla" e mostra la casacca del Machester United che ha addosso. "La mia del Manchester quella vera", aggiunge. Ma le sorprese non finiscono qui, perché sotto a quella dei Red Devils ha quella dell'Inter. "Sai che io invece sono...", continua la conduttrice tifosa del Milan che poi si rivolge agli operatori in studio: "Dov'è la mia maglietta? Ragazzi mi spoglio io, ma non ho niente sotto". E Will, in visibile imbarazzo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023)senza freni. L'ex Velina è stata protagonista di un divertente siparietto durante Goal Deejay, il programma tra calcio e musica di Sky Sport condotto proprio da lei. Ospite della puntata il cantante Will a cui la showgirl mostra la maglia del City come regalo: "Sei di Manchester tu vero?" gli chiede mentre lui risponde: "Quella non posso neanche toccarla" e mostra la casacca del Machester United che ha addosso. "La mia del Manchester quella vera", aggiunge. Ma le sorprese non finiscono qui, perchéa quella dei Red Devils ha quella dell'Inter. "Sai che io invece sono...", continua la conduttrice tifosa del Milan che poi si rivolge agli operatori in studio: "Dov'è la mia maglietta? Ragazzi miio, ma non ho". E Will, in visibile imbarazzo, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... monsieur_dapoz : @CronacheMI L’attuale edificio all’angolo fra via Litta e v.le Bianca Maria, per quanto spoglio di decorazioni, cop… - markred17 : RT @ettoreavanzini: Nuovo successone di calenda: Che tonfo! In Friuli Venezia Giulia, il Terzo polo ha fatto un ruzzolone non da poco. A sp… - VercesiErnesto : RT @ettoreavanzini: Nuovo successone di calenda: Che tonfo! In Friuli Venezia Giulia, il Terzo polo ha fatto un ruzzolone non da poco. A sp… - FabioWolf85 : @FabioInnocent10 ...a pena di essere espulsi dal seggio. Gli unici che durante lo spoglio possono avere in mano una… - AlbertoatItaly : RT @ettoreavanzini: Nuovo successone di calenda: Che tonfo! In Friuli Venezia Giulia, il Terzo polo ha fatto un ruzzolone non da poco. A sp… -