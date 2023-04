Mi sono innamorata del fratello della mia migliore amica. E ora? (Di domenica 9 aprile 2023) Ciao, sono M., ho 34 anni e sono finita in un grandissimo guaio: mi sono innamorata del fratello della mia migliore amica. S. è mia amica da sempre, praticamente è come una sorella per me. Fin da bambina frequento la sua casa, i suoi genitori, sono come una famiglia. Da adolescente, come nei peggiori film romantici, ho preso una cotta colossale per suo fratello maggiore. Alto, biondo e con gli occhi verdi, più grande di me e bellissimo. E anche corteggiatissimo. Ovviamente non mi ha mai considerata da quel punto di vista perché per lui ero una sorellina acquisita. ora però le cose sono cambiate. Lui ha appena chiuso una convivenza (ha tradito la sua ... Leggi su dilei (Di domenica 9 aprile 2023) Ciao,M., ho 34 anni efinita in un grandissimo guaio: midelmia. S. è miada sempre, praticamente è come una sorella per me. Fin da bambina frequento la sua casa, i suoi genitori,come una famiglia. Da adolescente, come nei peggiori film romantici, ho preso una cotta colossale per suomaggiore. Alto, biondo e con gli occhi verdi, più grande di me e bellissimo. E anche corteggiatissimo. Ovviamente non mi ha mai considerata da quel punto di vista perché per lui ero una sorellina acquisita.però le cosecambiate. Lui ha appena chiuso una convivenza (ha tradito la sua ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ravioleekn0w : @maxeofmemories siii sono innamorata anche di gunil però, ho una cosa per i batteristi - Ravioleekn0w : @maxeofmemories io non li stanno ma sono innamorata del batterista come si chiama?? - giadaserone : RT @starlightlrh: Sono innamorata - ramonik10469819 : RT @gaikonki: mi sono innamorata anche oggi e sono solo le tre del mattino #oriele - AleCaruso87 : RT @gaikonki: mi sono innamorata anche oggi e sono solo le tre del mattino #oriele -