Metro C, approvato il progetto della tratta Venezia-Colosseo: i dettagli (Di domenica 9 aprile 2023) E’ stato approvato il progetto definitivo della tratta piazza Venezia-Colosseo della linea C della Metropolitana. Maria Lucia Conti ha firmato l’ordinanza di approvazione del progetto e del quadro economico. Lo ha reso noto Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale. Metro C, arriva la linea Venezia-Colosseo “Le ultime settimane – ha detto Eugenio Patane’ – sono state estremamente importanti per la terza linea della Metropolitana di Roma: prima la Commissaria straordinaria del Governo, Maria Lucia Conti, ha emanato l’ordinanza di approvazione del progetto definitivo della variante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 aprile 2023) E’ statoildefinitivopiazzalinea Cpolitana. Maria Lucia Conti ha firmato l’ordinanza di approvazione dele del quadro economico. Lo ha reso noto Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale.C, arriva la linea“Le ultime settimane – ha detto Eugenio Patane’ – sono state estremamente importanti per la terza lineapolitana di Roma: prima la Commissaria straordinaria del Governo, Maria Lucia Conti, ha emanato l’ordinanza di approvazione deldefinitivovariante ...

