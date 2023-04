Meteo per Pasquetta, al Sud sorride solo la Campania (Di domenica 9 aprile 2023) Ecco il Meteo per il Lunedì in Albis. Nord: Pasquetta, la pressione aumenta decisa sulle nostre regioni così la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Clima mite. Centro: Pasquetta soleggiata. A parte una diffusa nuvolosità su Abruzzo e Molise, per il resto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Clima mite. Sud: Pasquetta con precipitazioni a carattere irregolare su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia nordorientale. Sole in Campania. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 9 aprile 2023) Ecco ilper il Lunedì in Albis. Nord:, la pressione aumenta decisa sulle nostre regioni così la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Clima mite. Centro:soleggiata. A parte una diffusa nuvolosità su Abruzzo e Molise, per il resto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Clima mite. Sud:con precipitazioni a carattere irregolare su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia nordorientale. Sole in. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

