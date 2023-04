Messaggio Urbi et Orbi: davanti a Papa Francesco, una folla oceanica radunata a piazza San Pietro (Di domenica 9 aprile 2023) Una grande folla si è radunata stamattina a piazza San Pietro. Una presenza oceanica che riporta all’epoca prepandemica. Ancora un po’ debilitato dopo il suo ricovero dei giorni scorsi al Gemelli, Papa Francesco ha concelebrato la messa sul sagrato della basilica, presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re. Cristo risorto: non illusione ma realtà In L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 9 aprile 2023) Una grandesi èstamattina aSan. Una presenzache riporta all’epoca prepandemica. Ancora un po’ debilitato dopo il suo ricovero dei giorni scorsi al Gemelli,ha concelebrato la messa sul sagrato della basilica, presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re. Cristo risorto: non illusione ma realtà In L'articolo proviene da La Luce di Maria.

