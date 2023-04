Messa di Pasqua oggi in tv domenica 9 aprile su Rai Uno con Papa Francesco: canale, orari e streaming (Di domenica 9 aprile 2023) Il programma della Santa Messa di Pasqua su Rai Uno per oggi domenica 9 aprile. La Santa Messa verrà trasMessa in diretta. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 9:50, alla presenza di Papa Francesco. Successivamente sarà il momento del Messaggio Pasquale e della benedizione Urbi et Orbi. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. Messa DI Pasqua SU canale 5 Messa DI Pasqua SU TV2000 Messa DI Pasqua CON Papa Francesco IL PROGRAMMA 9:50 – Santa Messa a seguire – ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Il programma della Santadisu Rai Uno per. La Santaverrà trasin diretta. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 9:50, alla presenza di. Successivamente sarà il momento delggiole e della benedizione Urbi et Orbi. Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play.DISUDISU TV2000DICONIL PROGRAMMA 9:50 – Santaa seguire – ...

