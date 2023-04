Messa di Pasqua e la Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco oggi 9 aprile 2023: orari, canale e diretta tv (VIDEO) (Di domenica 9 aprile 2023) Il conto alla rovescia si può quasi fermare perché il momento atteso dai fedeli è arrivato e oggi c’è da festeggiare la Pasqua, il giorno della resurrezione di Gesù in questa domenica speciale, più di tutte le altre. I fedeli potranno seguire la Messa: c’è chi andrà fisicamente in chiesa, chi, per un motivo o per un altro, dovrà accontentarsi della televisione e della liturgia trasMessa in diretta tv. Papa Francesco, d’altra parte, celebrerà la santa Messa e la Benedizione Urbi et Orbi in diretta dalla Basilica di San Pietro. Come ogni anno. Ecco a che ora sintonizzarsi e su che canale per non farsi trovare impreparati. La Santa Messa di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 aprile 2023) Il conto alla rovescia si può quasi fermare perché il momento atteso dai fedeli è arrivato ec’è da festeggiare la, il giorno della resurrezione di Gesù in questa domenica speciale, più di tutte le altre. I fedeli potranno seguire la: c’è chi andrà fisicamente in chiesa, chi, per un motivo o per un altro, dovrà accontentarsi della televisione e della liturgia trasintv., d’altra parte, celebrerà la santae laetindalla Basilica di San Pietro. Come ogni anno. Ecco a che ora sintonizzarsi e su cheper non farsi trovare impreparati. La Santadi ...

