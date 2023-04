Messa di Pasqua 2023 streaming e diretta tv: dove vederla con Papa Francesco (Di domenica 9 aprile 2023) , oggi, domenica 9 aprile La Santa Messa di Pasqua 2023, presieduta da Papa Francesco, va in onda oggi, 9 aprile 2023, domenica di Pasqua della Risurrezione del Signore, dalla Basilica di San Pietro a partire dalle ore 10. A seguire, alle ore 12, Papa Francesco si affaccerà dalla loggia centrale per la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo. Ma dove seguire in diretta televisiva e live streaming la Messa? Di seguito vi indichiamo tutti i canali a disposizione. In TV La domenica di Pasqua 2023 riunisce tantissimi religiosi e la Messa di Papa Francesco per l’occasione viene ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023) , oggi, domenica 9 aprile La Santadi, presieduta da, va in onda oggi, 9 aprile, domenica didella Risurrezione del Signore, dalla Basilica di San Pietro a partire dalle ore 10. A seguire, alle ore 12,si affaccerà dalla loggia centrale per la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo. Maseguire intelevisiva e livela? Di seguito vi indichiamo tutti i canali a disposizione. In TV La domenica diriunisce tantissimi religiosi e ladiper l’occasione viene ...

