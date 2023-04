(Di domenica 9 aprile 2023) Buona Pasqua con la conclusione deldi: unain piena regola, tutta per’ssu Nintendo Switch A voi che le uova le state mangiando di cioccolato, Buona Pasqua: il tema ovale che ha connesso tutti i giochi trattati neldisi conclude oggi, con ladell’avventura recente del “sauro”, ovvero’s. Vi starete chiedendo, “ma perché non Woolly?” Il capitolo uscito su Wii U (e che ha ricevuto un demake su 3DS poco tempo dopo, con Poochy &’s Woolly) è effettivamente il titolo migliore dei due, ma il tema portante non transige. Non tratteremo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Mese di Yoshi: Retrospettiva #5, l’era di Nintendo DS (Touch & Go, Island DS) #InEvidenza #NintendoDS #Pasqua… -

Altri giochi che saranno interessati dagli sconti di aprile sono quasi certamente's Crafted ... con l'iniziativa che andrà avanti fino al 20 dello stesso. Restando in tema Nintendo, gli ...... GBA Parco Lungofiume, Wii Pista snowboard DK, Isolae Tour Bangkok a manetta, DS Circuito di ... U Deluxe e Super Mario Maker 2 saranno protagonisti per tutto ildi marzo Un nuovo Super ...... GBA Parco Lungofiume, Wii Pista snowboard DK, Isolae Tour Bangkok a manetta, DS Circuito di ... i 20 film più attesi del 2023 Nella giornata di oggi e per tutto illa community di Super ...

Mese di Yoshi: Recensione #6, Yoshi’s Crafted World tuttoteK

Buona Pasqua con la conclusione del Mese di Yoshi: una recensione in piena regola, tutta per Yoshi’s Crafted World su Nintendo Switch.Il Mese di Yoshi questa settimana raddoppia: vediamo i due titoli per Nintendo DS... e perché ridurre al tempo stesso questa retrospettiva.