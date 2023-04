Merendine Paradiso | molto meglio di quelle confezionate!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 9 aprile 2023) I bimbi ne vanno matti, ma anche gli adulti le apprezzano sempre: lesono una tentazione irresistibile! Le troviamo solitamente nel banco frigo al supermercato, ma non siamo così sicure che contengono solo ingredienti sani e genuini. Essendo prodotti commerciali, spesso, sono “arricchiti” di conservanti e coloranti, per cui, non siamo sempre entusiaste di offrirle ai piccoli di casa. Rimediamo preparandole noi, con le nostre mani! La ricetta è semplicissima, ma non velocissima. Necessita, infatti, dei giusti tempi non solo per la cottura della base, ovviamente, ma anche per il rassodamento in frigorifero una volta pronta. Ma ne vale assolutamente la pena. Merenda o colazione avranno tutto un altro sapore per chi gusterà il vostro capolavoro e per voi che, serenamente, potrete anche concedere il bis! Che aspettate allora? Mettetevi al ...