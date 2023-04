(Di domenica 9 aprile 2023) Berlusconi e Salvini la aspettavano al varco, pronti non solo a vederla inciampare, ma anche lesti a darle una spinta in caso di errori. A un anno dalle Europee, arriva il disgelo. Dai migranti al Pnrr, mappa delle partite più difficili

Gli italiani che hanno votato, democraticamente, per Giorgia, sono stati visti dal ... ' Vedete cosa è successo in tutto il mondo,Bielorussia alla Polonia all'Ungheria, e l'ascesa dei ...Governoparte dei padroni, delle corporazioni. Ma non certamenteparte dei lavoratori e degli sfruttati. Ogni settimana una grande manifestazione: Bologna (6 maggio) Milano (13) e Napoli (...... da una parte Giorgia, dall'altra la sinistra radicale di Elly Schlein (la nuova segreteria del Pd ne è la fotografia). È il portatore di un ruolo di "moderazione" che gli derivasua ...

Meloni, dalla notte dei brividi alla fase 2: «Se vuoi soffocarla, o ci riesci o ti azzanna» Sette del Corriere della Sera

Il segretario della Cgil Maurizio Landini annuncia la mobilitazione contro il governo Meloni: sanità pubblica al collasso, nessuna redistribuzione delle ricchezze ...