“Meghan Markle punta alla Casa Bianca”: tutti gli indizi sulla sua discesa in politica (Di domenica 9 aprile 2023) La Archewell Foundation, fondata da Meghan Markle e il principe Harry dopo la nascita del loro prima figlio, ha pagato oltre 100.000 all’ex addetta stampa di Michelle Obama. Lo rivela il quotidiano britannico Sun speculando che la mossa potrebbe indicare l’intenzione dell’ex attrice di scendere in politica. Stando alla dichiarazione dei redditi ottenuta dal tabloid britannico, la fondazione senza scopo di lucro nel 2021 ha inviato un bonifico da 109.870 alla società di pubbliche relazioni gestita da Katie McCormick Lelyveld che ha lavorato per l’ex First Lady dal 2007 al 2011 e collaborato anche con Hillary Clinton e l’ex candidato alla presidenza John Kerry. Nella nota del pagamento si legge “supporto strategico nelle pubbliche relazioni a impatto sociale”. Una dicitura vaga che non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) La Archewell Foundation, fondata dae il principe Harry dopo la nascita del loro prima figlio, ha pagato oltre 100.000 all’ex addetta stampa di Michelle Obama. Lo rivela il quotidiano britannico Sun speculando che la mossa potrebbe indicare l’intenzione dell’ex attrice di scendere in. Standodichiarazione dei redditi ottenuta dal tabloid britannico, la fondazione senza scopo di lucro nel 2021 ha inviato un bonifico da 109.870società di pubbliche relazioni gestita da Katie McCormick Lelyveld che ha lavorato per l’ex First Lady dal 2007 al 2011 e collaborato anche con Hillary Clinton e l’ex candidatopresidenza John Kerry. Nella nota del pagamento si legge “supporto strategico nelle pubbliche relazioni a impatto sociale”. Una dicitura vaga che non ...

