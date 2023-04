Mediterraneo, non si fermano partenze e sbarchi. L’ultimo Sos di Alarm Phone: «400 migranti alla deriva, l’Ue invii soccorsi» (Di domenica 9 aprile 2023) «Ci sono 400 persone in pericolo nel Mediterraneo». A dare nuovamente l’allarme nel giorno di Pasqua è la rete di soccorso internazionale Alarm Phone, che su Twitter spiega di aver ricevuto una chiamata nella notte da una barca partita da Tobruk, in Libia. «Abbiamo informato le autorità, ma nessuna operazione di salvataggio è stata confermata. Non mettete a rischio 400 vite: soccorreteli subito!», esorta l’associazione. Verso metà pomeriggio, Alarm Phone ha aggiunto che l’imbarcazione sarebbe ferma nella zona Sar di Malta senza carburante e con diversi litri di acqua a bordo. «Tre persone in pericolo si sono gettate in mare, temendo che la barca si potesse capovolgere da un momento all’altro – continua la rete di soccorso internazionale -. Dove sono i soccorsi? Le ... Leggi su open.online (Di domenica 9 aprile 2023) «Ci sono 400 persone in pericolo nel». A dare nuovamente l’rme nel giorno di Pasqua è la rete di soccorso internazionale, che su Twitter spiega di aver ricevuto una chiamata nella notte da una barca partita da Tobruk, in Libia. «Abbiamo informato le autorità, ma nessuna operazione di salvataggio è stata confermata. Non mettete a rischio 400 vite: soccorreteli subito!», esorta l’associazione. Verso metà pomeriggio,ha aggiunto che l’imbarcazione sarebbe ferma nella zona Sar di Malta senza carburante e con diversi litri di acqua a bordo. «Tre persone in pericolo si sono gettate in mare, temendo che la barca si potesse capovolgere da un momento all’altro – continua la rete di soccorso internazionale -. Dove sono i? Le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Non si arresta la scia di morte nel Mediterraneo centrale. L’ennesima tragedia si è consumata al largo della Tunisi… - MSF_ITALIA : #Mediterraneo ??440 persone, tra cui donne e bambini, viaggiavano su un peschereccio senza più benzina, nè cibo, n… - cecchin_stefano : @AngiKappa @resqship Non ci sono, nel Mediterraneo, neanche abbastanza pesci da nutrire....(per evitare fraintendim… - alswolf : 400 persone in balia delle onde in mezzo al #Mediterraneo Non hanno bisogno di caburante, non hanno bisogno di ind… - Enrico23786855 : #Mediaset apre #tg4 il #Meditetraneo non conosce #pace, ah, il Mediterraneo! Merde targate #Mediaset #Merdaset -