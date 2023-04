Vai agli ultimi Twett sull'argomento... novasocialnews : Medicina legale Israele, nessun proiettile su corpo Parini - sunsetodown : RT @Radio1Rai: ?? Nessun proiettile sul corpo di Alessandro Parini. La notizia dell'Istituto di Medicina Legale di Abu Kabir, smentisce le i… - mazzettam2 : RT @Radio1Rai: ?? Nessun proiettile sul corpo di Alessandro Parini. La notizia dell'Istituto di Medicina Legale di Abu Kabir, smentisce le i… - fisco24_info : Attentato Tel Aviv, 'nessun proiettile nel corpo di Alessandro Parini': (Adnkronos) - Lo precisa l'Istituto di medi… - infoitinterno : L’Istituto di Medicina legale di Israele: «Nessun proiettile sul corpo di Parini» -

Nessun proiettile è stato rinvenuto dalla tac sul corpo di Alessandro Parini. Lo riferisce, citato dai media, l'Istituto di medicina legale di Abu Kabir riferendosi ad alcune informazioni apparse sulla stampa. L'Istituto ha poi aggiunto che ancora non è stata effettuata l'autopsia sul corpo del giovane italiano.

L’Istituto di Medicina legale di Israele: «Nessun proiettile sul corpo di Parini» Corriere della Sera

Secondo le prime testimonianze raccolte dalla stampa locale e riprese dai media internazionali, la morte del turista italiano era da attribuire a colpi di arma da fuoco. Questo elemento viene però ora ...Nessun proiettile è stato rinvenuto dalla tac sul corpo di Alessandro Parini. Lo riferisce, citato dai media, l'Istituto di medicina legale di Abu Kabir riferendosi ad alcune informazioni apparse oggi ...