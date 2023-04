Media Spagna: Benzema rifiuta gli arabi e resta al Real Madrid (Di domenica 9 aprile 2023) I dubbi sul futuro di Karim Benzema dovuti alla sua continuità si stanno sciogliendo poco a poco. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, i tanti milioni di euro offerti non gli hanno fatto cambiare idea di restare al Real Madrid almeno per un’altra stagione. Almeno, è così che l’hanno inviata ai responsabili del trasferimento della proposta calcistica saudita, determinati a reclutare stelle, ma nel caso del francese non sembra essere il momento per andare in Oriente. Ha ancora sfide davanti al Real Madrid.La storia tra l’arabia Saudita e Benzema non finisce qui, visto che l’offerta fatta parla del lancio di un’accademia calcistica alla quale l’attaccante nominerà e metterà la sua immagine. L’accordo può andare oltre. L’affiatamento è totale tra ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) I dubbi sul futuro di Karimdovuti alla sua continuità si stanno sciogliendo poco a poco. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, i tanti milioni di euro offerti non gli hanno fatto cambiare idea dire alalmeno per un’altra stagione. Almeno, è così che l’hanno inviata ai responsabili del trasferimento della proposta calcistica saudita, determinati a reclutare stelle, ma nel caso del francese non sembra essere il momento per andare in Oriente. Ha ancora sfide davanti al.La storia tra l’a Saudita enon finisce qui, visto che l’offerta fatta parla del lancio di un’accademia calcistica alla quale l’attaccante nominerà e metterà la sua immagine. L’accordo può andare oltre. L’affiatamento è totale tra ...

