Mauro assurdo: «La Juventus ha un problema col sistema calcio! Con l’Inter unica punita» (Di domenica 9 aprile 2023) Massimo Mauro ribalta la situazione legata a Juventus-Inter, riuscendo a criticare la decisione di chiudere la Tribuna Sud per i cori razzisti a Lukaku. Durante Pressing Serie A, su Italia 1, l’ex centrocampista bianconero se la prende col “sistema”. DECISIONI CONTRARIE – A Massimo Mauro non piace la sanzione riservata ai bianconeri contro l’Inter, per i cori razzisti a Romelu Lukaku. L’ex centrocampista è molto duro e in maniera molto discutibile: «La Juventus ha un problema con il sistema calcio, è chiaro. Se mi consentite: vengono perdonate le curve di Lazio e Roma e invece quella della Juventus viene punita. Io non capisco perché: sono d’accordo con l’indulgenza verso le curve di Roma e Lazio, ma perché si punisce ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023) Massimoribalta la situazione legata a-Inter, riuscendo a criticare la decisione di chiudere la Tribuna Sud per i cori razzisti a Lukaku. Durante Pressing Serie A, su Italia 1, l’ex centrocampista bianconero se la prende col “”. DECISIONI CONTRARIE – A Massimonon piace la sanzione riservata ai bianconeri contro, per i cori razzisti a Romelu Lukaku. L’ex centrocampista è molto duro e in maniera molto discutibile: «Laha uncon ilcalcio, è chiaro. Se mi consentite: vengono perdonate le curve di Lazio e Roma e invece quella dellaviene. Io non capisco perché: sono d’accordo con l’indulgenza verso le curve di Roma e Lazio, ma perché si punisce ...

