Matteo Saudino | “La scuola non sa più a cosa serva | la risposta devono darla insegnanti e studenti”

(Di domenica 9 aprile 2023) Colloquio con il docente e divulgatore conosciuto su YouTube come Barbasophia. "La sofferenza, la sconfitta, l’insuccesso fanno parte della crescita. Perciò vanno accettate, anche se è giusto parlarne e stare attenti che non sfocino in qualdi pericoloso"