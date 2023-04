Matteo Marzotto | la serata vip a sostegno della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica

Leggi su velvetmag

(Di domenica 9 aprile 2023) E’ stata unaspeciale quella ospitata al Bettoja Hotel Mediterraneo di Roma, dove Stefania Bettoja ha ospitato il Presidente(FFC). Il famoso imprenditore e manager italiano ha perso proprio la sorella Annalisa per la. La donna è morta a causa di questa terribile malattia quando ancora lanon era in grado di aiutare chi ne è affetto come oggi. A distanza di qualche anno dalla mortesorella,ha trovato il modo di fare qualcosa di concreto., ...