Mattarella, messaggio di Pasqua per la pace: “Gli appelli del Papa spronano al dialogo” (Di domenica 9 aprile 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha colto l’occasione della Pasqua per lanciare un messaggio di pace. E lo ha fatto facendo esprimendo gli auguri a Papa Francesco. Il capo dello Stato ha menzionato “il protrarsi della brutale aggressione russa all’Ucraina e degli scenari di crisi che travagliano diverse aree del mondo“. Tutte questioni su cui “i Suoi reiterati appelli alla concordia tra i popoli richiamano tutti – a cominciare da quanti hanno responsabilità di Governo – alle esigenze di quel vincolo di fratellanza che ci predispone al dialogo e alla comprensione reciproca“. Sergio Mattarella e Papa Francesco. Foto AnsaMattarella e il riferimento a Giovanni XXIII “La Santa Pasqua – ... Leggi su velvetmag (Di domenica 9 aprile 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha colto l’occasione dellaper lanciare undi. E lo ha fatto facendo esprimendo gli auguri aFrancesco. Il capo dello Stato ha menzionato “il protrarsi della brutale aggressione russa all’Ucraina e degli scenari di crisi che travagliano diverse aree del mondo“. Tutte questioni su cui “i Suoi reiteratialla concordia tra i popoli richiamano tutti – a cominciare da quanti hanno responsabilità di Governo – alle esigenze di quel vincolo di fratellanza che ci predispone ale alla comprensione reciproca“. SergioFrancesco. Foto Ansae il riferimento a Giovanni XXIII “La Santa– ...

