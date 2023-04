Mattarella 'Appelli richiamano al dialogo chi governa' (Di domenica 9 aprile 2023) - Ribadisce la condanna della 'brutale aggressione russa all'Ucraina il cui protrarsi insieme agli altri scenari di crisi richiamano tutti Leggi su tg.la7 (Di domenica 9 aprile 2023) - Ribadisce la condanna della 'brutale aggressione russa all'Ucraina il cui protrarsi insieme agli altri scenari di crisitutti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Gli auguri di Mattarella al Papa: i suoi appelli alla concordia tra i popoli richiamano chi governa al dialogo [a c… - Agenzia_Ansa : Mattarella al Papa: 'Appelli richiamano chi governa al dialogo'. Messaggio in occasione della Pasqua. 'Gesù è ris… - CostelTodica : Pasqua, Papa: 9 aprile vera data risurrezione di Cristo. «Sia pace in Ucraina e arrivi luce sulla Russia»… - tg2rai : Messaggio per la #Pasqua di #Mattarella al #Papa: 'Di fronte al protrarsi della brutale aggressione russa e agli sc… - Newsinunclick : La santa Pasqua mi offre la graditissima opportunità di porgere alla Santità Vostra i più fervidi auguri della Repu… -