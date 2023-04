Mattarella al Papa | I suoi appelli richiamano al dialogo chi governa  

(Di domenica 9 aprile 2023) AGI - "Di fronte al protrarsi della brutale aggressione russa all'Ucraina e agli scenari di crisi che travagliano diverse aree del mondo ireiteratialla concordia tra i popolitutti – a cominciare da quanti hanno responsabilità di governo – alle esigenze di quel vincolo di fratellanza che ci predispone ale alla comprensione reciproca". Sergio, in un messaggio inviato aFrancesco per la Pasqua, si unisce ai numerosi richiami dello stesso Pontefice per lo stop della guerra in Ucraina. Francesco durante la Veglia Pasquale della notte Santa in Vaticano aveva rinnovato l'invito alla pace sottolineando che "a volte siamo impotenti dinanzi ai venti gelidi della guerra". "La santa Pasqua - è l'inizio del messaggio rivolto dal presidente ...

Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Francesco per la Pasqua, si unisce ai numerosi richiami dello stesso Pontefice per lo stop della guerra in Ucraina. Francesco durante la Veglia Pasquale della notte Santa in Vaticano aveva rinnovato l'invito alla pace sottolineando che "a volte siamo impotenti dinanzi ai venti gelidi della guerra".

Il presidente della Repubblica in un messaggio inviato per Pasqua al Pontefice auspica che le festività pasquali consentano di approfondire la riflessione sulla pace fra tutte le genti fondata nella verità e nella giustizia.