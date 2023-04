Mathieu Van der Poel ha vinto Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix nello stesso anno: solo in 3 ci erano riusciti (Di domenica 9 aprile 2023) Mathieu van der Poel ha impresso a fuoco il suo nome nel libro della storia del ciclismo. Quanto fatto oggi nella Parigi-Roubaix lo proietta ancora di più nell’Olimpo delle due ruote, prendendosi la quarta Classica Monumento in carriera e riuscendo nel completare la rarissima impresa di vincere a Sanremo ed a Roubaix nello stesso anno. La clamorosa doppietta monumentale era riuscita solo altre tre volte nella storia: la prima volta nel lontanissimo 1908 quando, in un ciclismo molto diverso da quello odierno, fu il belga Cyrille Van Hauwaert ad imporsi prima in Italia nella Classicissima di Primavera e poi nel mitico Velodromo. Poi fu la volta del fenomenale Sean Kelly, in grado di completare la doppietta nel 1986. ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023)van derha impresso a fuoco il suo nome nel libro della storia del ciclismo. Quanto fatto oggi nellalo proietta ancora di più nell’Olimpo delle due ruote, prendendosi la quarta Classica Monumento in carriera e riuscendo nel completare la rarissima impresa di vincere aed a. La clamorosa doppietta monumentale era riuscitaaltre tre volte nella storia: la prima volta nel lontanissimo 1908 quando, in un ciclismo molto diverso da quello odierno, fu il belga Cyrille Van Hauwaert ad imporsi prima in Italia nella Classicissima di Primavera e poi nel mitico Velodromo. Poi fu la volta del fenomenale Sean Kelly, in grado di completare la doppietta nel 1986. ...

