Mathieu van der Poel e la legge della Parigi-Roubaix

(Di domenica 9 aprile 2023) Superata la linea d’arrivoJohn Degenkolb si è accasciato sul prato al centro del velodromo e si è lasciato andare allo sconforto e al dolore. Dolore fisico, fa sempre male cadere su erba e pietre, soprattutto interiore: a trentaquattro anni si inizia a credere che gli anni buoni per vincere una corsa come lasiano pochi, senz’altro sempre meno. John Degelkolb è finito a terra a sedici chilometri dall’arrivo, nel punto nel quale non doveva finire a terra. Troppo tardi la linea d’arrivo per le recriminazioni. Lo sa bene un corridore come John Degenkolb. Conosce benissimo la, che è solo una per quanto tripartita: pedalare il più forte possibile, stare in piedi e con le gomme ...

L'olandese van der Poel vince la Parigi - Roubaix, la corsa ciclistica nota anche come 'la regina delle classiche'. Al secondo posto in classifica c'è il belga Jasper Philipsen (+46 secondi). L'ultimo capitolo del grande duello tra van der Poel e Wout van Aert si è spento sul più bello. I due eterni rivali del ciclismo erano i grandi favoriti della Parigi Roubaix che è andata in scena oggi e l'andamento della corsa aveva ...

Per conquistare l'inferno del nord serve pedalare il più forte possibile, stare in piedi e con le gomme gonfie. La vittoria dell'olandese e i dolori di Wout van Aert e John Degenkolb ...La Parigi Roubaix è un mistero sportivo: per domare l’Inferno del Nord devi essere fortunato e il più forte. Fortuna e merito, nella Regina delle classiche, vanno a braccetto e non, come nel resto del ...