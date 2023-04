Materazzi sulla testata di Zidane | «Ecco com’è andata realmente»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 aprile 2023) Marco, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, è tornato a parlare dell'episodio con ZinedineL'ex difensore dell'Inter Marco, in un'intervista concessa ai microfoni di Italia Football TV, ha svelato un retroscenadi. LE PAROLE – «Sapete cos'è il trash talking, ma il mio non è stato niente: lui mi offrì la sua maglia, io gli dissi che preferivo sua sorella. In quel momento non sentii niente perché ero leggero, non me l'aspettavo: se fossi stato in tensione, avrei avuto problemi. Non me l'aspettavo, è stata una pazzia. I giornali mi distrussero, i tabloid a Londra scrissero che io dissi parole davvero brutte: ma io ho vinto contro di loro in tribunale per diffamazione. Quando ero a terra dopo la, se non ...