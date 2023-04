Mateo Retegui strizza l’occhio alla Serie A | le squadre in corsa

(Di domenica 9 aprile 2023) Due gol su due nelle prime sfide della Nazionale italiana di calcio nel girone di qualificazione al prossimo Europeo 2024. Il valore di, scommessa che sembra vinta almeno inizialmente da Roberto Mancini, si è raddoppiato dopo le ultime apparizioni in campo internazionale. Il bomber del Tigre, compagine argentina, dovrebbe cambiare maglia in questa sessione estiva di calciomercato. LaA lo tenta: il massimo campionato nostrano ha puntato i fari sul giocatore con Milan, Inter, Juventus, Napoli e Fiorentina che sembrano essere intenzionate a far scattare una vera asta per assicurarsi i gol dell’attaccante. Il ragazzo, intanto, pare essere estremamente concentrato sulla sua squadra attuale. Le dichiarazioni di: “Ora penso solo al Tigre, ma la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 10Innamorato : RT @GianmarcoDaria: ???? Con tutta probabilità il futuro di Mateo Retegui verrà deciso, o quantomeno indirizzato, a breve. Entro 10 giorni il… - ferrantelli94 : RT @GianmarcoDaria: ???? Con tutta probabilità il futuro di Mateo Retegui verrà deciso, o quantomeno indirizzato, a breve. Entro 10 giorni il… - GianmarcoDaria : ???? Con tutta probabilità il futuro di Mateo Retegui verrà deciso, o quantomeno indirizzato, a breve. Entro 10 giorn… - ParmeshSriv : RT @InterHubOff: ???? Con tutta probabilità il futuro di Mateo Retegui verrà deciso, o quantomeno indirizzato, a breve. Entro 10 giorni il pa… - InterClubIndia : RT @InterHubOff: ???? Con tutta probabilità il futuro di Mateo Retegui verrà deciso, o quantomeno indirizzato, a breve. Entro 10 giorni il pa… -

I NOMI - Maldini e Massara sono ben consci della situazione, e stanno monitorando varie situazioni: tra i primi nomi nella lista dei potenziali colpi c'è quello di, divenuto ormai noto ...Continua a tenere banco il tema legato al futuro di, l'attaccante chiamato da Mancini: niente Inter, hanno scelto la rivale L'ultima sosta per le nazionali della stagione in corso ha portato con sé una novità abbastanza rilevante. Il ...... "Papà mi ha detto che Mancini mi voleva, nemmeno nel più bello dei sogni avrei pensato di giocare per l'Italia, a Napoli, nello stadio che porta il nome di Diego" Italy's forward...

Mateo Retegui, attaccante oriundo della nazionale italiana convocato dal ct Mancini per gli ultimi match, è stato al centro di diverse polemiche. L’italo-argentino ha però risposto positivamente con d ...Il Milan ha bisogno di due sostituti per Leao e Giroud all'altezza e Maldini sta valutando i nomi per il prossimo calciomercato ...