Masters 1000 Montecarlo 2023, Sinner e Schwartzman avanzano in doppio: battuti Granollers/Zeballos (Di domenica 9 aprile 2023) Grande esordio per Jannik Sinner e Diego Schwartzman nel tabellone di doppio al Masters 1000 di Montecarlo: la coppia formata dall'altoatesino e dal nativo di Buenos Aires ha eliminato Marcel Granollers e Horacio Zeballos, teste di serie numero 8, con il punteggio finale di 6-3 1-6 11-9, conquistando l'accesso al secondo turno della prestigiosa manifestazione monegasca. Ottimo primo match, dunque, per l'azzurro sulla terra rossa europea, in quello che speriamo possa essere un torneo fortunato per lui e per i colori italiani. Sinner e Schwartzman partono benissimo ed escono dai blocchi molto meglio rispetto ai loro più quotati rivali: il duo italo-argentino piazza subito un break che si rivela decisivo nella conquista ...

