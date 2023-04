Masters 1000 Montecarlo 2023: rimonta epica di Nardi, batte Otte al terzo set e vola al main draw (Di domenica 9 aprile 2023) Nell’incontro valevole per il turno decisivo delle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo 2023 (terra battuta), Luca Nardi è protagonista di una splendida rimonta con la quale supera in tre set il tedesco Oscar Otte. Grande vittoria per il tennista azzurro, che ha avuto tante chance sprecandole e finendo sotto di un set, poi è riuscito però a sistemare le cose nel secondo, tornando sotto a distanza siderale nel terzo set in cui ha piazzato una clamorosa rimonta. Il classe 2003 ora attende di scoprire il suo avversario di primo turno. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – Ottima partenza di Nardi, che conquista subito un break pur essendo stata avanti 30-0 in tutti e tre i primi turni di ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Nell’incontro valevole per il turno decisivo delle qualificazioni deldi(terra battuta), Lucaè protagonista di una splendidacon la quale supera in tre set il tedesco Oscar. Grande vittoria per il tennista azzurro, che ha avuto tante chance sprecandole e finendo sotto di un set, poi è riuscito però a sistemare le cose nel secondo, tornando sotto a distanza siderale nelset in cui ha piazzato una clamorosa. Il classe 2003 ora attende di scoprire il suo avversario di primo turno. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – Ottima partenza di, che conquista subito un break pur essendo stata avanti 30-0 in tutti e tre i primi turni di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : Luca Nardi risorge dal 5-1 sotto nel terzo e stacca il pass per il main draw del Masters 1000 di Montecarlo. Buon… - WeAreTennisITA : SIAMO IN FINALE A MIAMI ???????? Sinner batte Alcaraz dopo 3 ore di grande tennis, una partita straordinaria in rispost… - Agenzia_Ansa : TENNIS | Sinner elimina il n.1 al mondo Alcaraz e conquista la finale del Masters 1000 di Miami, dove sfiderà Medve… - _melissavlt : RT @FiorinoLuca: Luca Nardi risorge dal 5-1 sotto nel terzo e stacca il pass per il main draw del Masters 1000 di Montecarlo. Buona Pasqu… - MutantFairy0 : RT @FiorinoLuca: Luca Nardi risorge dal 5-1 sotto nel terzo e stacca il pass per il main draw del Masters 1000 di Montecarlo. Buona Pasqu… -