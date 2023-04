Masters 1000 Montecarlo 2023, programma e orari lunedì 10 aprile con Berrettini-Cressy (Di domenica 9 aprile 2023) È stato ufficialmente pubblicato il programma di lunedì 10 aprile per quel concerne il Masters 1000 di Montecarlo, primo grande appuntamento di questo swing primaverile sulla terra battuta. Sarà subito grande spettacolo con i primi turno del Court Rainier III, dove si partirà alle ore 11 con il match tra Stan Wawrinka e Tallon Griekspoor: nell’unico precedente, disputatosi a Rotterdam nel 2018, è stato l’olandese ad imporsi per 4-6 6-3 6-2. Subito dopo, toccherà a Matteo Berrettini e Maxime Cressy, i quali mai si sono sfidati prima in carriera: l’azzurro sta provando a dare una svolta alla propria, fin qui, negativa stagione e partirà leggermente favorito, soprattutto vista la poca esperienza dello statunitense su questa superficie. Chiuderanno il ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) È stato ufficialmente pubblicato ildi10per quel concerne ildi, primo grande appuntamento di questo swing primaverile sulla terra battuta. Sarà subito grande spettacolo con i primi turno del Court Rainier III, dove si partirà alle ore 11 con il match tra Stan Wawrinka e Tallon Griekspoor: nell’unico precedente, disputatosi a Rotterdam nel 2018, è stato l’olandese ad imporsi per 4-6 6-3 6-2. Subito dopo, toccherà a Matteoe Maxime, i quali mai si sono sfidati prima in carriera: l’azzurro sta provando a dare una svolta alla propria, fin qui, negativa stagione e partirà leggermente favorito, soprattutto vista la poca esperienza dello statunitense su questa superficie. Chiuderanno il ...

