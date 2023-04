Masters 1000 Monte-Carlo 2023, Nardi supera le qualificazioni: i possibili avversari nel main draw (Di domenica 9 aprile 2023) Luca Nardi, in questa soleggiata domenica di Pasqua nel Masters 1000 di Monte-Carlo, ha ribaltato uno svantaggio di 1-5 al terzo set e si è imposto su Oscar Otte con il punteggio di 6-7 6-3 7-6. Per l’azzurro, dunque, arriva un pass per giocare nel main draw di un Masters 1000 per la seconda volta in carriera, dopo quanto accaduto l’anno scorso al Masters 1000 di Roma. Andiamo, allora, a vedere chi potranno essere i suoi avversari di primo turno. Masters 1000 Monte-Carlo – I possibili avversari DI LUCA Nardi AL PRIMO TURNO Mackenzie McDonald Valentin Vacherot Lorenzo ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Luca, in questa soleggiata domenica di Pasqua neldi, ha ribaltato uno svantaggio di 1-5 al terzo set e si è imposto su Oscar Otte con il punteggio di 6-7 6-3 7-6. Per l’azzurro, dunque, arriva un pass per giocare neldi unper la seconda volta in carriera, dopo quanto accaduto l’anno scorso aldi Roma. Andiamo, allora, a vedere chi potranno essere i suoidi primo turno.– IDI LUCAAL PRIMO TURNO Mackenzie McDonald Valentin Vacherot Lorenzo ...

