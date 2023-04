Massimo Mauro | “La Juventus ha un problema col sistema calcio Viene punita solo lei”

(Di domenica 9 aprile 2023) L’opinionistaha parlato ai microfoni di Mediaset nel corso della trasmissione Pressing dopo la gara tra Lazio e. Tra le varie cose dette, lo stesso si è soffermato anche sul gol del vantaggio di Milinkovic-Savic, per lui è chiaramente irregolare: ”5 minuti dopo l’ingiustizia del gol di Milinkovic la Juve sembrava un’altra squadra. Come si fa a dire che questa non è una spinta chiara? Dopo aver visto queste immagini al Var perché non annulla? Anche perché mi sembra chiaro che laabbia uncol…”. Così invece sulla chiusura del settore di tifosi: “Se mi consentite: vengono perdonate le curve di Lazio e Roma e invece quella della. Io non capisco ...

