Massimo Ghini | chi è | età | carriera | chi è la moglie | figli | film | oggi | foto e Instagram

(Di domenica 9 aprile 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento della domenica di Rai 1 con Da noi a ruota libera, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Nella puntata di, che ovviamente vede al timone Francesca Fialdini anche nel giorno di Pasqua, in studio arriveranno tanti ospiti. Dai Cugini di Campagna a Filippo Laganà. Ma non solo. Nel salotto ancheGhin, che si racconterà a cuore aperto: dallaall’amore! View this post onA post shared by(@real) Dagli esordi al debutto diè nato a Roma il 12 ottobre del 1954 da padre parmense e da madre romana. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : 'La storia d'amore tra Massimo Ghini e Paola Romano: tra passione, famiglia e figli' - Ash71Pietro : #StaserainTV: 'Amici per la pelle' con Massimo Ghini su Rai 1 - GossipOne_it : Massimo Ghini: l'intervista sul film 'Amici per la pelle' e l'esperienza con Rodolfo Laganà.… - GossipOne_it : 'Scopri la vita amorosa turbolenta di Massimo Ghini: dalle nozze con Federica Lograi alle confessioni di Nancy Bril… - SMSNEWSOFFICIAL : “Da noi… a ruota libera”: Ospiti i Cugini di Campagna, Rocco Papaleo, Massimo Ghini, Filippo Laganà, Francesca Regg… -

A raccontarcela sarà Filippo Laganà in persona , protagonista e attore nel film , che sarà accompagnato da, nei panni del papà, e da Nancy Brilli , nei panni della mamma. Nel cast ...Nella parte del padre invece, l'attore Rodolfo Laganà, c'èche prima della messa in onda ha rilasciato un'intervista su Di Più Tv . Qui su come sia arrivata la proposta per questo ruolo ...I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 9 Aprile 2023 Amici per la Pelle (Drammatico) in onda su Rai 1 alle ore 21.25 , un film di Pierluigi Di Lallo, con Filippo Laganà,, Nancy Brilli, ...

Stasera in tv: “Amici per la pelle” con Massimo Ghini su Rai 1 Cineblog

Massimo Ghini è una superstar assoluta della televisione e del teatro italiano, amato da migliaia di fan devoti che lo ammirano da ...Su Rai 1 "Amici per la pelle", la vera storia di Filippo Laganà interpretata dallo stesso Laganà che racconta il suo trapianto di fegato.