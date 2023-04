(Di domenica 9 aprile 2023) LaGT è l'della stirpe, motori prodotti in autonomia a Modena. Ricca di fascino e magnetismo, porta la firma di

... con l'era Biturbo, ma poi l'immagine è stata recuperata con forza, grazie anche a modelli come la 3200 GT, la MC12, la GranTurismo, la MC20. Ora la storia iniziale di Maserati si appresta ad ... Per il percorso di training, che abbraccia 75 anni di produzione di auto gran turismo e più di 20 modelli realizzati, sono state scelte cinque vetture, le più iconiche.

Maserati 3200 GT, l'ultima biturbo firmata da Giugiaro ilGiornale.it

La Maserati 3200 GT è l'ultima della stirpe biturbo, motori prodotti in autonomia a Modena. Ricca di fascino e magnetismo, porta la firma di Giugiaro ...Sono auto da pre-collezione in configurazione originale, che hanno tra i 20 e i 30 anni, il nuovo sogno dei Millennial. E, oltre a essere piacevoli da guidare, possono rappresentare un investimento in ...