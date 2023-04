Marta Fascina in ospedale non era sola | con chi è stata beccata | clamoroso

(Di domenica 9 aprile 2023) Anche il padre di, Orazio, è andato a trovare Silvio Berlusconi. Il padre della compagna del leader di Forza Italia è arrivato all'San Raffaele di Milano, nel pomeriggio, intorno alle 16:30. In questa giornata di Pasqua, a differenza dai giorni scorsi, sono state molto contenute le visite per l'ex premier. Non è però mancata la pasionaria del Cav. Noelle si è nascosta dalle telecamere dei cronisti non riuscendo del tutto a sfuggire. "L'amico presidente è un signore di una certa età però ha una fibra molto forte, ha dei bravissimi specialisti tra Ciceri e Zangrillo e penso che sia curato come tutti nel miglior modo possibile e spero che rimanga ancora tanti anni con noi. Prego il Padre eterno ogni giorno come per tutti gli ammalati", confida la fedelissima del Cavaliere dagli albori del partito azzurro. ...

Al fianco dell'ex premier, fin dal primo giorno di ricovero, ci sono la compagna e deputatae il suocero Orazio, che di tanto in tanto si allontana dalla struttura di via Olgettina per ...Mentre sono attese tante visite da parte dei famigliari di Berlusconi, dal fratello Paolo ai figli, dalla compagnaall'amico di una vita Fedele Confalonieri, che si è recato al San ...L'ultima parola spetta alla figlia Marina, oltre che alla compagnae naturalmente a Zangrillo. Nel frattempo i segnali lanciati da Berlusconi per frenare il più possibile le voci di ...

Da mercoledì scorso l'ex premier è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Milano. Al momento, per oggi non è previsto un bollettino medico Il fan di Lecce ancora fuori dal San Ra ...Quarta notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano da mercoledì scorso per un’infezione polmonare conseguenza di una forma di leucemia cronica. La situazione ...