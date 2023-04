Marsiglia | crolla palazzo in centro | feriti

(Di domenica 9 aprile 2023) Undi quattro piani èto nella notte nel pienodi, in Francia. Un incendio scoppiato subito dopo ha reso difficili i soccorsi. Ci sarebbero alcunie si temono anche delle vittime.

Roma, 9 apr - Nella notte tra sabato e domenica un'esplosione, forse dovuta a una fuga di gas, ha provocato il crollo di una palazzina di quattro piani in centro a. Almeno cinque feriti, ma il sindaco annuncia: 'Prepariamoci ad avere vittime'.Almeno sei persone sono rimaste ferite anel crollo di un palazzo di quattro piani nel centro città, crollo che ha interessato anche l'edificio adiacente che rischia a sua volta di collassare. 'Attualmente 33 persone sono state ...Almeno sei persone sono rimaste ferite anel crollo di un palazzo di quattro piani nel centro città, crollo che ha interessato anche l'edificio adiacente che rischia a sua volta di collassare. "Attualmente 33 persone sono state ...

Crolla un condominio di quattro piani a Marsiglia, un incendio rende difficile i soccorsi - I feriti sono sei, le fiamme non sono ancora spente - I feriti sono sei, le fiamme non sono ancora spente RaiNews

Tragedia nella notte a Marsiglia, in Francia: un condominio di quattro piani è crollato e si è sviluppato un incendio. L’inferno è cominciato intorno a mezzanotte e 40 in via Tivoli quando l’edificio ...Sei sono state ricoverate. Un incendio si è sviluppato tra le macerie ostacolando i soccorsi e la ricerca dei sopravvissuti ...