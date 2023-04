Marrakech: Carballes Baena affronta la rivelazione Muller per il trofeo (live ora in tv) (Di domenica 9 aprile 2023) Un match per il titolo a sorpresa, un finale tutto da scrivere tra le due rivelazioni del "Grand Prix Hassan II" 2023: Roberto Carballes Baena e Alexandre Muller si affrontano nell'atto conclusivo ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 9 aprile 2023) Un match per il titolo a sorpresa, un finale tutto da scrivere tra le due rivelazioni del "Grand Prix Hassan II" 2023: Robertoe Alexandresino nell'atto conclusivo ...

