Marotta ha scelto il post Inzaghi: scelta che spiazza tutti (Di domenica 9 aprile 2023) L'Inter non sta vivendo una stagione esaltante; Marotta sembra aver scelto il nuovo tecnico in vista del prossimo anno. La stagione dei nerazzurri sta avendo alti e bassi; nelle coppa i ragazzi di Inzaghi stanno andando decisamente bene e hanno una grande opportunità di accedere alla semifinale di Champions League. Diverso il discorso per il campionato dove Lukaku e compagni hanno un ritardo veramente importante dal primo posto e devono lottare per entrare nelle prime quattro e accedere alla prossima Champions. Marotta Inzaghi (LaPresse)Ecco perché, nella prossima stagione, l'Inter potrebbe decidere di cambiare guida tecnica perché ok le coppe ma una squadra come quella nerazzurra deve lottare ogni anno per lo scudetto. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Marotta ...

