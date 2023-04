Marocchi: «Salernitana-Inter doveva finire 2-4! Un ‘problema madre’» (Di domenica 9 aprile 2023) L’Inter ha pareggiato 1-1 con la Salernitana in maniera autolesionista, facendosi riprendere dopo aver fallito più volte il gol del pareggio. Da Sky Calcio Club, l’ex centrocampista Marocchi sostiene come sarebbe dovuta finire ben diversamente. TANTI GOL MANGIATI – Giancarlo Marocchi valuta le difficoltà realizzative dell’Inter, appena due gol negli ultimi ottantasette tiri in quattro partite: «C’è da chiedersi perché con Fiorentina e Salernitana doveva finire 4-2 e 2-4, invece finisce 0-1 e 1-1. Questo in generale. L’allenatore può centrare in minima parte, lui fa le scelte e dovrebbe anche azzeccarle in modo da creare delle gerarchie più nette e precise: quelle sono fondamentali. Io ho l’impressione che alla fine sia scivolato ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023) L’ha pareggiato 1-1 con lain maniera autolesionista, facendosi riprendere dopo aver fallito più volte il gol del pareggio. Da Sky Calcio Club, l’ex centrocampistasostiene come sarebbe dovutaben diversamente. TANTI GOL MANGIATI – Giancarlovaluta le difficoltà realizzative dell’, appena due gol negli ultimi ottantasette tiri in quattro partite: «C’è da chiedersi perché con Fiorentina e4-2 e 2-4, invece finisce 0-1 e 1-1. Questo in generale. L’allenatore può centrare in minima parte, lui fa le scelte e dovrebbe anche azzeccarle in modo da creare delle gerarchie più nette e precise: quelle sono fondamentali. Io ho l’impressione che alla fine sia scivolato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Marocchi: 'Se sono un centrocampista, io voglio sempre Lukaku in campo perché le occasioni le crea. Però Inter-Fio… - internewsit : Marocchi: «Salernitana-Inter doveva finire 2-4! Un 'problema madre'» - - betta941 : RT @marifcinter: #Marocchi: 'Se sono un centrocampista, io voglio sempre Lukaku in campo perché le occasioni le crea. Però Inter-Fiorentina… - Cucciolina96251 : RT @marifcinter: #Marocchi: 'Se sono un centrocampista, io voglio sempre Lukaku in campo perché le occasioni le crea. Però Inter-Fiorentina… - PinkMoon1908 : RT @marifcinter: #Marocchi: 'Se sono un centrocampista, io voglio sempre Lukaku in campo perché le occasioni le crea. Però Inter-Fiorentina… -