Mark Zuckerberg sposta la sua attenzione sull'intelligenza artificiale (Di domenica 9 aprile 2023) I massimi dirigenti di Meta, tra cui il CEO Mark Zuckerberg, il chief product officer Chris Cox e il chief technology officer Andrew Bosworth, trascorrono la maggior parte del loro tempo lavorando sull'intelligenza artificiale, secondo un'intervista che Bosworth ha rilasciato a Nikkei Asia mercoledì scorso. Sebbene Bosworth abbia affermato che parte di quel lavoro andrà a beneficio del metaverso, il mondo digitale che la società ha affermato di voler costruire, mostra quanto l'intelligenza artificiale sia importante per la società Meta visto anche come altre grandi aziende tecnologiche come Microsoft e Alphabet stiano investendo nello spazio. Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, ha annunciato un gruppo di prodotti a febbraio incentrato sull'IA generativa, un nuovo insieme di tecniche di ...

