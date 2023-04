Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ebolkhan : @car_maverick @pisto_gol Mario Merola sta ancora rosicando per l'interpretazione da Oscar - infoitcultura : Rosa Serrapiglia: causa morte, malattia, età della moglie di Mario Merola - infoitcultura : Addio alla moglie di Merola, il dolore di Nino D’Angelo: “La ‘passione eterna’ del grande Mario” - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Morta la vedova di Mario Merola, l'addio del figlio a mamma Rosa - fonteufficialeg : E' morta la moglie di Mario Merola -

È venuta a mancare la vedova di: Rosa Serrapiglia aveva 83 anni ed era stata ricoverata nei giorni scorsi per un intervento. È morta all'età di 83 anni Rosa Serrapiglia, moglie del compianto e indimenticabile...è conosciuto in tutto il mondo come il 'Re della sceneggiata', l'unico capace di esportare oltre l'Italia e la sua ...Rosa Serrapiglia, l'amata moglie di- l'acclamato 're della sceneggiatura' - è stata la fortunata destinataria di una vita di ...

Mario Merola, morta la moglie Rosa Serrapiglia: l'annuncio sui social del figlio Francesco ilmattino.it

È morta la moglie di Mario Merola, Rosa Serrapiglia. Ad annunciarlo in questa domenica di Pasqua con una foto e un post sui social network è il figlio Francesco: "Mamma' mo va abbraccia a papà, siete ...Mario Merola è conosciuto in tutto il mondo come il “Re della sceneggiata”, l’unico capace di esportare oltre l’Italia e la sua ...