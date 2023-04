Marina al San Raffaele, quarta notte tranquilla per Berlusconi (Di domenica 9 aprile 2023) AGI - Marina Berlusconi è appena arrivata al San Raffaele di Milano. Quella della figlia maggiore è la prima visita che riceve oggi Silvio Berlusconi. Come è già successo in questi cinque giorni, Marina Berlusconi è entrata in auto dall'ingresso di via Olgettina 60. C'e' aria di quiete dopo la tempesta al San Raffaele di Milano. Non c'è il via vai dei giorni scorsi di famigliari e personale sanitario. Si svuota il piazzale antistante al settore D che per cinque giorni ha ospitato le troupe televisive e i giornalisti, oggi 'migranti' tra l'ingresso posteriore di via Olgettina e quello che dà accesso al reparto di terapia intensiva - dove da mercoledì è ricoverato Silvio Berlusconi - in attesa di intercettare qualche movimento. Una manciata i cronisti, ... Leggi su agi (Di domenica 9 aprile 2023) AGI -è appena arrivata al Sandi Milano. Quella della figlia maggiore è la prima visita che riceve oggi Silvio. Come è già successo in questi cinque giorni,è entrata in auto dall'ingresso di via Olgettina 60. C'e' aria di quiete dopo la tempesta al Sandi Milano. Non c'è il via vai dei giorni scorsi di famigliari e personale sanitario. Si svuota il piazzale antistante al settore D che per cinque giorni ha ospitato le troupe televisive e i giornalisti, oggi 'migranti' tra l'ingresso posteriore di via Olgettina e quello che dà accesso al reparto di terapia intensiva - dove da mercoledì è ricoverato Silvio- in attesa di intercettare qualche movimento. Una manciata i cronisti, ...

