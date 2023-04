Maria De Filippi: parole strazianti dopo il lutto | Parla l’amica Raffaella Mennoia (Di domenica 9 aprile 2023) Raffaella Mennoia ha raccontato del suo legame di Maria De Filippi e della sofferenza per la morte di Maurizio Costanzo. Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi da tanto tempo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rapporto con la conduttrice e sulla morte di Maurizio Costanzo. Il suo è un racconto che viene dal cuore e non nasconde l’immenso affetto che prova per la donna più amata di Mediaset. Mennoia ha esordito in televisione come postina di C’è posta per te nel 2000. Si era fatta conoscere poco tempo prima quando era tra il pubblico di Uomini e Donne, condividendo delle opinioni che erano piaciute molto alla conduttrice e anche in particolare ad Alberto Silvestre, uno degli autori del programma. Alla fine ... Leggi su howtodofor (Di domenica 9 aprile 2023)ha raccontato del suo legame diDee della sofferenza per la morte di Maurizio Costanzo., braccio destro diDeda tanto tempo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rapporto con la conduttrice e sulla morte di Maurizio Costanzo. Il suo è un racconto che viene dal cuore e non nasconde l’immenso affetto che prova per la donna più amata di Mediaset.ha esordito in televisione come postina di C’è posta per te nel 2000. Si era fatta conoscere poco tempo prima quando era tra il pubblico di Uomini e Donne, condividendo delle opinioni che erano piaciute molto alla conduttrice e anche in particolare ad Alberto Silvestre, uno degli autori del programma. Alla fine ...

