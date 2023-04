Marcolin: «Inter favorita su Roma e Milan. Un punto troppo poco» (Di domenica 9 aprile 2023) Dario Marcolin è certo sul prossimo futuro dell’Inter. L’opinionista vede la luce in fondo al tunnel nerazzurro e lo conferma in diretta dagli studi di Dazn. CORSA CHAMPIONS – Dario Marcolin non vede soltanto buio nelle prossime partite dei nerazzurri, ma sono troppi gli stop nelle ultime gare di campionato: «Lazio e Napoli sono sicure in Champions League, dietro è lotta tra Milan, Inter e Roma. Nel senso, l’Inter dovrà fare meglio di così. Un punto in quattro partite è poco, le squadre che giocano in Europa lasciano troppo in campionato. Ora bisognerà vedere dopo la Champions che risposte daranno, non può sempre andare in quella direzione. Io vedo più l’Inter che la Roma e il ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023) Darioè certo sul prossimo futuro dell’. L’opinionista vede la luce in fondo al tunnel nerazzurro e lo conferma in diretta dagli studi di Dazn. CORSA CHAMPIONS – Darionon vede soltanto buio nelle prossime partite dei nerazzurri, ma sono troppi gli stop nelle ultime gare di campionato: «Lazio e Napoli sono sicure in Champions League, dietro è lotta tra. Nel senso, l’dovrà fare meglio di così. Unin quattro partite è, le squadre che giocano in Europa lascianoin campionato. Ora bisognerà vedere dopo la Champions che risposte daranno, non può sempre andare in quella direzione. Io vedo più l’che lae il ...

